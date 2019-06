La Roma si tinge di azzurro: i sei nazionali sono un record

Per la Roma, i sei nazionali di questi giorni sono probabilmente un piccolo grande record. Perché oggi nessun altro club in Italia è in grado di fornire così tanti giocatori al c.t. Roberto Mancini, se non la Juventus (6 anche lei), si legge su gazzetta.it.

In questi giorni Mancini può lavorare con Mirante, Florenzi, Lorenzo Pellegrini, Zaniolo, El Shaarawy e Cristante. Per la Roma è una sorta di record assoluto, qualcosa del genere si era verificato per il Mondiale 2002, quello che si giocò in Giappone e Corea del Sud, quando i romanisti in azzurro furono 5: Totti, Panucci, Montella, Tommasi e Delvecchio.

Presto a loro potrebbero aggiungersi anche l’altro Pellegrini, Luca, attualmente impegnato al Mondiale Under 20 (dove oggi l’Italia si gioca con il Mali la semifinale) e Alessio Riccardi, il miglior talento del vivaio giallorosso, uno su cui Mancini ha già messo addosso più di un occhio.