La Roma ricorda le 96 vittime di Hillsborough: “I nostri pensieri vanno a chi non è mai tornato a casa”

A 29 anni di distanza da quel tragico 15 aprile del 1989, Liverpool ricorda la strage di Hillsborough, dove 96 tifosi persero la vita in occasione della semifinale di FA Cup tra i Reds e il Nottingham Forest. Anche la Roma, tramite il suo profilo Twitter in lingua inglese, si è unita ai tanti messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del calcio: “I nostri pensieri vanno ai 96 tifosi che il 15 aprile del 1989 sono andati a vedere una partita di calcio e non sono mai tornati a casa“.