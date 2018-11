La Roma porta i tifosi alla stadio con BusForFun a 9 euro: ecco tutti i dettagli

La Roma fa un passo nel futuro e tende la mano ai suoi tifosi. Per la sfida con l’Inter, in programma domenica 2 dicembre alle 20.30, i giallorossi lanciano la partnership con BusForFun, azienda privata che si occupa del trasporto delle persone agli eventi, in tutta Italia. Per la partita con i nerazzurri, sono state messe a disposizione dei tifosi 4 linee di bus con un prezzo che varia da 9 a 14 euro per andata e ritorno. I capolinea in 4 punti diversi della città: Alessandrino, Ciampino, Fiumicino e Laurentina. Tutti i bus arriveranno all’Olimpico alle 19 e ripartiranno alle 23, dopo la fine del match. Ecco tutte le info utili:

LINEA VIOLA

Partenza

ALESSANDRINO 9 euro

via Alessandrino 8, fermata Atac

Orario viaggio andata 17.45-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-00.15

Fermate intermedie

TIBURTINA 9 euro

Circonvallazione Nomentana 280, davanti alla fermata Metro B, nei pressi della stazione ferroviaria Roma Tiburtina

Orario viaggio andata 18.15-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-23.45

LINEA ARANCIO

Partenza

CIAMPINO 14 euro

Piazza della Pace 14, nei pressi della fermata dei bus

Orario viaggio andata 17.15-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-00.30

Fermate intermedie

ANAGNINA IKEA 12 euro

Via Torre di Mezzavia, fermata dei bus a fianco di Ikea

Orario viaggio andata 17.30-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-00.15

TUSCOLANA 9 euro

Via Tuscolana 835, davanti al McDonald’s

Orario viaggio andata 17.45-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-23.59

APPIA 9 euro

Via Appia Nuova 122, davanti al McDonald’s

Orario viaggio andata 18.15-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-23.30

LINEA BLU

Partenza

LAURENTINA 9 euro

Via di vigna murata 13, all’uscita della Metro Laurentina

Orario viaggio andata 17.30-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-00.30

Fermate intermedie

PIAZZA NERVI 9 euro

Piazzale Pier Luigi Nervi, davanti al Palalottomatica

Orario viaggio andata 17.45-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-00.15

EUR 9 euro

Via dei Gergofili 28, entrata del parcheggio Roadhouse Restaurant

Orario viaggio andata 18.00-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-23.59

TERMINI 9 euro

Via Marsala 5, Hotel Royal Santina

Orario viaggio andata 18.30-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-23.30

LINEA ROSSA

Partenza

FIUMICINO MCDONALD’S 14 euro

Via del Faro 60, parcheggio del McDonald’s

Orario viaggio andata 17.15-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-00.20

MAGLIANA 9 euro

Via Castello della Magliana, rotonda tra via Luigi E. Morselli e Viale Castello della Magliana, nei pressi del comprensorio Parco dei Medici

Orario viaggio andata 17.45-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-23.59

AURELIA MCDONALD’S 9 euro

Via Aurelia, parcheggio del McDonald’s

Orario viaggio andata 18.00-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-23.45

MONTE MARIO 9 euro

Via Trionfale 8837-8797, parcheggio nei pressi dell’edicola

Orario viaggio andata 18.30-19.00

Orario viaggio ritorno 23.00-23.30