La Roma perde un altro pezzo: fastidio al polpaccio per Coric

La Roma continua a perdere pezzi a causa di infortuni muscolari: ora anche Ante Coric va k.o. Come se non bastassero i tanti giallorossi che già affollano l’infermeria di Trigoria, oggi anche il giovane centrocampista croato è stato costretto a fermarsi per un fastidio al polpaccio che sarà valutato nelle prossime ore. Il calciatore classe 1997 va ad aggiungersi alla lunga lista di infortunati composta da De Rossi, Dzeko, El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Pastore e Perotti, con gli ultimi due che proveranno a recuperare per la gara di domenica prossima contro l’Inter.