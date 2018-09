La Roma non sa più vincere: tre sconfitte consecutive in trasferta, mai così male dal 2013

La Roma è in crisi, e stavolta i numeri lo dimostrano: al Dall’Ara i giallorossi di Di Francesco sono stati battuti per 2 a 0 dal Bologna di Pippo Inzaghi (un solo punto e zero gol fatti nelle 4 giornate precedenti). Considerando anche le gare perse contro il Milan e il Real Madrid, è la terza trasferta consecutiva in cui la Roma raccoglie zero punti. Come ricorda il provider di statistiche Opta, la squadra giallorossa non faceva così male dal gennaio del 2013, quando in panchina c’era Zdenek Zeman.