La Roma Femminile va già in gol: ecco la risposta da applausi a un tweet sessista – FOTO

Domani è il grande giorno della Roma Femminile: le ragazze di Elisabetta Bavagnoli faranno il loro esordio in campionato contro il Sassuolo. Un momento importante per i colori giallorossi, che si sono presentate qualche giorno fa in grande stile a piazza di Spagna. Il calcio femminile è un fenomeno in continua crescita, ma a quanto pare qualcuno non è ancora pronto per questo nuovo step. Nel giorno in cui la Roma Femminile lancia il suo nuovo account Twitter ufficiale, poche ore prima del debutto c’è già il primo gol da segnare sul tabellino, proprio sui social. “Tornate in cucina”, il commento sessista di un utente al primo tweet del profilo della squadra capitolina. Da applausi la pronta risposta a tinte giallorosse: “Congratulazioni, sei l’orgoglioso vincitore del nostro primo premio ‘Idiota del giorno’!”