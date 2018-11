Ancora una vittoria della Roma femminile: le ragazze di Bavagnoli hanno vinto 2-0 contro l’Atalanta sul campo di Mozzanica, raggiungendo il quinto risultato utile consecutivo e salendo a 13 punti in classifica. Decisivi i gol di Serturini nel primo tempo e di Piemonte nel finale. Per la Roma terzo successo di fila e sesto posto in campionato.