La Roma e l’avvio lampo: nel primo quarto d’ora è una macchina da gol

Pronti via e subito vantaggio dei giallorossi contro il Cagliari, partita fondamentale per la Roma in ottica Champions League. Al quinto e all’ottavo minuto sono arrivate rispettivamente sia le reti di Fazio dagli sviluppi di calcio d’angolo e sia la parabola di giustezza di Pastore, che ha bagnato con il gol il ritorno nell’undici titolare. Un trend che consolida l’abilità della squadra nell’approccio alle partite: come infatti confermano i dati messi a disposizione dalla Lega Serie A, i giallorossi hanno proprio nel primo quarto d’ora di gara il momento di massima efficienza offensiva. Con i due gol di oggi, sale infatti a 14 il numero delle reti siglate nei primi 15 minuti di gioco, pari circa al 23% del totale.