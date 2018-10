Un 5-0 senza appello. La Roma ribalta il ko di Madrid demolendo il Viktoria Plzen con una grande prestazione, a coronamento di sette giorni composti da 3 vittorie con 12 gol fatti. Un successo importantissimo in chiave qualificazione per i giallorossi, che intanto si godono questa grande serata. “Vincere e convincere”, il commento di Alessandro Florenzi su Instagram con uno scatto che lo ritrae in piscina insieme a Edin Dzeko, Federico Fazio e Juan Jesus.