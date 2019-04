La Roma a passo di tango: dopo sette anni è ‘doppietta’ argentina in Serie A

Prima il colpo di testa imperioso a siglare il vantaggio, poi tre minuti dopo la pennellata di destro per il due a zero. Contro il Cagliari Claudio Ranieri si è affidato alla coppia argentina in campo: con le reti di Fazio e Pastore il tecnico è riuscito infatti a imprimere un ritmo importante alla partita. Un ritmo a passo di tango. Lo stesso a cui la Roma aveva obbligato il Milan nel dicembre del 2012, quando i giallorossi allora guidati da Zeman vinsero 4 a 2 davanti al pubblico dell’Olimpico, con le reti soprattutto di Lamela e Burdisso. E’ stata proprio quella l’ultima occasione in Serie A che ha visto due argentini andare in rete nello stesso match con la maglia della Roma. Un difensore e un fantasista, proprio come Fazio e Pastore.