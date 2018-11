La rinascita, la rivalità con Dzeko e il mercato. Schick: “Resto e dimostro chi sono”

La Roma lancia Patrik Schick. Il ceco vuole tornare a segnare contro l’Udinese per mettere in difficoltà Di Francesco, che adesso si fida di lui. “Mi sento molto bene, è un buon periodo. Non credo che nella mia testa si sia acceso un interruttore, è solo merito dell’allenamento e mi sento meglio dello scorso anno” ha dichiarato a SN Tv l’ex Samp.

Il dualismo con Dzeko gli ha tolto spazio, ma per Patrik giocare con lui è positivo: “Posso imparare tanto da Edin – ha spiegato il ceco -. Ognuno di noi vuole giocare, quindi una certa rivalità c’è perché gioca solo un attaccante. Siamo molto amici però perché parla la mia lingua”.

RUOLO – Contro l’Udinese tornerà al centro dell’attacco, ma in passato Di Francesco ha provato ad adattarlo da esterno: “Non mi piace tanto quella posizione, ma nella partita contro il Barcellona (quarti di finale di Champions ndr) è stato tutto diverso. Mi sentivo benissimo, stavo lavorando per la squadra è il risultato è stato fantastico”. Poi sull’immediato futuro: “Nelle prossime partite posso dimostrare cosa so fare ma dipenderà solo da me, da come giocherò e cosa farò. Vediamo. Il Real è un po’ in difficoltà, hanno cambiato allenatore ma sono sempre il Real e questa è sempre la Champions. Sarà una partita bella per la gente e molto difficile per noi”.

MERCATO – Le buone prestazioni e la magia in nazionale hanno riportato su Schick gli interessi del mercato. In particolare gli occhi dell’Arsenal, che lo vorrebbe portare a Londra. Il ceco però non pensa ad un addio: “Rumors? Ho sentito qualcosa, ma le mie idee sono chiare: voglio solo stare qua e dimostrare cosa posso fare”. Lo sperano tutti.