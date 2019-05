La Notte dei Re: Totti in campo con Pirlo, Peruzzi, Candela e Aldair

Meno di un mese a “La Notte dei Re“: domenica 2 giugno Francesco Totti e Luis Figo si sfideranno in un match 6vs6 allo Stadio del Tennis del Foro Italico. In attesa della partita – i cui fondi saranno devoluti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti -, ecco alcuni dettagli su chi giocherà al fianco dei due campioni. Nella squadra di Totti è confermata la presenza di Andrea Pirlo e Angelo Peruzzi, oltre a quella di Vincent Candela e di Aldair. Nel team di Figo ci sarà sicuramente Vitor Baía, così come Marco Materazzi, Roberto Carlos e Hernan Crespo.