La Notte dei Re, Figo: “Zaniolo grandissimo giocatore. Roma-Mourinho? Non so nulla”

Luis Figo torna in Italia: il 2 giugno il campione portoghese sfiderà Francesco Totti in occasione de ‘La Notte dei Re‘. A margine della conferenza di presentazione dell’evento, Figo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Contento ed emozionato di tornare a giocare in Italia?

Sempre, sarà una bella esperienza. Tornare è sempre bello.

Cosa ne pensi di questo momento dell’Inter?

Adesso lavoro nell’Uefa, sono imparziale.

Si parla di Mourinho alla Roma…

Alla Roma? La Roma è una grande squadra, ma non so nulla, dovete chiedere a lui. La Roma è una squadra grande e lo è sempre stata. Dipende dagli obiettivi e dalla voglia che ha Mourinho di allenare o meno la Roma.

Per lui sarebbe una sfida allettante?

È una piazza difficile, dicono sempre che Roma è una piazza difficile! Ma credo anche che ci siano più soddisfazioni quando si vince.

Cosa ne pensi di Zaniolo?

È un grandissimo, credo che abbia qualità. Deve seguire il suo cammino per fare una grande carriera.

Vedresti Zaniolo al Real Madrid?

Non so, posso parlare solo da fuori perché al momento non seguo la società e il mercato. Quando si tratta di un giocatore bravo, ovviamente le grandi squadre lo vogliono acquistare.

A Mourinho consiglieresti un ritorno all’Inter o un approdo alla Roma?

Come ex giocatore dell’Inter, ovviamente all’Inter, però non lo so. Sono sempre decisioni personali, dipende dalle opportunità.

Pensi che l’Inter arriverà tra le prime 4?

Penso e spero di sì.