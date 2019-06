La Notte dei Re, Cassetti: “Oltre alla qualità, questa sera serve anche gente operaia come me”

Marco Cassetti sarà uno dei grandi protagonisti della Notte dei Re, la parata di leggende del calcio che si daranno battaglia questa sera sul campo del Foro Italico, in un battagliero 6 vs 6 tra la squadra di Francesco Totti e quella di Luis Figo. Queste le parole dell’ex terzino giallorosso ai microfoni di Sky Sport:

“Boban, Pirlo, Totti. C’è tanta qualità nella nostra squadra, però serve anche gente come me, gente operaia. È sempre bello partecipare a queste iniziative, sarà diverso giocare in uno stadio più piccolo, siamo contenti di avere questa grande risposta da parte del pubblico”.