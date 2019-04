La Lazio non usa la parola “Roma” negli auguri alla città, ecco la risposta social dei giallorossi – FOTO

Non si celebra solo la Pasqua, oggi è anche il compleanno di Roma, fondata il 21 aprile del 753 A.C. Gli auguri arrivano da ogni parte della città e d’Italia e non potevano mancare quelli dei due club più rappresentativi. Inizia la Lazio questa mattina sul proprio profilo Twitter: “A te che ci hai donato l’onore di essere la tua Prima Squadra: auguri, Caput Mundi”. Da notare come il club biancoceleste non utilizzi mai la parola “Roma” all’interno del proprio post.

Pronta la replica della società giallorossa con la solita ironia che la contraddistingue nell’utilizzo dei social network. “63 orizzontale, la Capitale d’Italia” scrive su Twitter accompagnando il tutto con la foto di un cruciverba e la parola “Caput Mundi” all’interno dei quattro spazi che invece avrebbero contenuto “Roma”. Insomma, è sempre clima derby a prescindere se si giochi in campo per entrare in Champions o nei botta e risposta social.