La Juventus si prende quattro giorni di riposo prima di cominciare a preparare il match con la Roma. Massimiliano Allegri ha voluto infatti concedere un (meritato) break ai suoi, prima di rimettersi al lavoro in vista della sfida dell’Olimpico, in programma domenica 12 alle 20.30. I bianconeri si ritroveranno dunque mercoledì alla Continassa e si prepareranno per quattro giorni prima di partire per la capitale.