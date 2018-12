Tra le note positive della gara di ieri sera contro l’Inter non può che esserci lui: Javier Pastore. Al 38′ del secondo tempo, l’ex fantasista del Paris Saint-Germain ha preso il posto di Under ed è sceso sul terreno verde dopo un lungo stop in infermeria. “Contento di tornare in campo… Forza Roma!“, parola dell’argentino. Ora è in arrivo una nuova occasione per lui: sabato 8 dicembre potrebbe scendere in campo nella sfida tra Cagliari e Roma (ore 18).