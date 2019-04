Kolarov nella storia: raggiunto il record di gol di Sinisa Mihajlovic

Il piede sinistro, l’abilità nei calci piazzati e, da oggi anche, il raggiungimento di uno dei suoi record in Serie A. E’ sempre più un paragone azzeccato quello tra Aleksandar Kolarov e Sinisa Mihajlovic, soprattutto alla luce del gol di oggi del serbo, arrivato in campionato quest’anno a quota 8. Tanti quanti ne aveva siglati l’attuale tecnico del Bologna quando militava con la maglia della Lazio nella stagione 98-99, stabilendo il record di maggior numero di reti segnate da un difensore straniero in una stagione italiana. L’esterno giallorosso avrà ancora altre partite per poter superare il record di Mihajlovic e aiutare ancor più la Roma nella rincorsa a una posizione Champions.