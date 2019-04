Kluivert: “Sono felice di essere alla Roma e voglio restare. Mi sento migliorato”

Nella Roma che batte 3-0 il Cagliari c’è forte l’impronta di Justin Kluivert: l’olandese guadagna l’angolo dal quale nasce l’1-0 di Fazio e regala l’assist a Pastore per il raddoppio. Al termine della partita ha parlato ai microfoni del cronisti. Ecco le sue parole.

KLUIVERT A SKY

La partita migliore dell’anno?

Non lo so, ma abbiamo fatto un grande lavoro. E’ un grande risultato, abbiamo giocato bene a calcio e sono molto contento.

Sulla tua prestazione.

Ho fatto un buon lavoro, sono felice di aver mostrato un po’ di quello che so fare anche se posso fare molto di più. Sono felice di stare qui e voglio restare, lo dimostrerò ancora.

Ti senti migliorato?

Mi sento molto migliorato, era il mio primo anno, in un paese diverso e una cultura diversa, è difficile ma sono cresciuto in questa vita e in questo calcio. Mi sento molto più a mio agio, ma sono giovane e sto crescendo ogni giorno.

KLUIVERT A ROMA TV

Una bellissima partita, un’altra grande prestazione?

“E’ stata un’altra grande prestazione davvero, sono molto felice e ho dato il possibile per la squadra”.

Quante possibilità ci sono per la Champions?

“Penso che possiamo raggiungere la Champions, ma dobbiamo dare il 100% e vincere il più partite possibile. Guardiamo a noi stessi”.

E’ più facile giocare a calcio per te in partite così?

“Sì, sicuramente così mi diverto e non penso a tante cose quando gioco, più libero di mente. Posso dare il mio meglio come facevo con l’Ajax. Tutto è diverso in Italia, ma quando sono in giornata posso dare il meglio di me”.

Ti trovi meglio con Ranieri visto che hai più spazio?

“Non ho mai problemi con gli allenatori, ma con mister Ranieri mi trovo bene. E’ un grande allenatore e mi sta dando fiducia, che per me è importante. Sono contento che sia qui con noi”.

A volte sembra che non credi troppo nelle tue qualità

“Penso che sia corretta questa analisi, ma sto ancora cercando il mio modo di essere nella squadra. Sto imparando ogni giorno qualcosa in più e sono sicuro che presto migliorerà ancora”.

KLUIVERT IN ZONA MISTA

“Sono molto felice di aver vinto 3-0, dobbiamo continuare così perché abbiamo delle grandi possibilità di raggiungere il nostro obiettivo e dobbiamo crederci”.

Quanto stai imparando dal calcio italiano?

Molto, sto imparando ogni giorno di più, sento di essere cresciuto, sono molto felice di stare qui. A volte è difficile perché è diverso rispetto al calcio olandese ma è per questo che sono venuto qui.