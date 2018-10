Kluivert da record: è il più giovane romanista a segnare un gol in Champions

Di Francesco regala una grande occasione a Justin Kluivert. Dopo la tribuna di Madrid, l’olandesino parte titolare nel match di Champions contro il Viktoria Plzen e ripaga il tecnico con il gol del 4-0. Rete che gli vale anche un record, quello romanista più giovane segnare un gol in Champions. A 19 anni e 150 giorni, Kluivert è diventato anche il secondo olandese più giovane a partire titolare in Champions in un match straniero. Meglio di lui solo Bruma (19 anni e 10 giorni) con il Chelsea nel 2010.

