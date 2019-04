Kluivert come Michelangelo: il nuovo tatuaggio è ispirato alla Cappella Sistina – FOTO

C’è un bel pezzo di Roma nel nuovo tatuaggio di Justin Kluivert. L’esterno olandese è stato dall’artista Paolo Sellani per un nuovo disegno sul braccio destro e l’ispirazione è tutta made in Rome. Si tratta della “Creazione di Adamo”, uno degli affreschi più famosi di Michelangelo Buonarroti, che fa parte della decorazione della volta della Cappella Sistina nei Musei Vaticani. Nel tatuaggio, così come nell’opera simbolo di uno dei capolavori dell’arte del Seicento, le mani di Dio e di Adamo si sfiorano senza toccarsi. E non è la prima volta che Kluivert si rivolge a questo studio: già nei mesi scorsi era stato da Sellani per altri tatuaggi. E prima di lui altri romanisti come Lorenzo Pellegrini, Gonalons, Scamacca o Tumminello.