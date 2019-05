Federico Bernardeschi non giocherà il match di domenica 12 maggio all’Olimpico contro la Roma. Il centrocampista bianconero era diffidato e nel derby di Torino, pareggiato per 1-1, è stato ammonito. Sarà dunque squalificato per la trasferta nella Capitale, partita sulla carta con un valore solo per i giallorossi ancora in corsa per la Champions League. Discorso diverso per i bianconeri già laureati campioni d’Italia.