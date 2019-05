Juventus, Nedved conferma Allegri: “Ha un contratto, deve continuare con noi”

Antonio Conte è il nome più gettonato per le panchine libere e che potrebbero liberarsi. La Roma e l’Inter sono sulle tracce dell’ex Chelsea, ma in questi giorni non si è mai spenta la voce di un ritorno alla Juventus del tecnico salentino. Ad allontanare questi rumors, però, ci pensa Pavel Nedved, vicepresidente del club bianconero. Queste le sue parole a Sky Sport: “Allegri prossimo allenatore della Juve? Certo, ha un contratto, deve continuare. Ovviamente io sono tornato la scorsa settimana che ero via, in tutta questa, però, ho seguito i giocatori e ho visto Allegri sereno. Ci sarà un incontro quando sarà il momento”.