Juventus, lesione al quadricipite per Barzagli: a rischio per la Roma

Tegola in casa Juventus: durante l’allenamento di ieri, il difensore Andrea Barzagli è stato costretto a fermarsi per infortunio: gli esami strumentali svolti oggi hanno evidenziato una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti, ma c’è chi parla già di un possibile stop di circa due mesi per il bianconero. La sua presenza nel match tra Juventus e Roma, in programma sabato 22 novembre, è a forte rischio.