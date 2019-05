Juan Jesus saluta De Rossi: “Mi hai insegnato cosa vuol dire essere romanista” – FOTO

Questa sera, contro il Parma, Daniele De Rossi indosserà per l’ultima volta la maglia della Roma. L’Olimpico è pronto a salutare il proprio capitano, in una notte che resterà per sempre nei cuori dei tifosi giallorossi. De Rossi lascerà anche i propri compagni, ai quali ha dato tanto durante tutti questi anni. A ringraziarlo in modo speciale è Juan Jesus che, tramite un post sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Grazie per questi anni passati insieme, sei stato importante fin dal mio arrivo in questa squadra. Se penso oggi cosa significa De Rossi, penso subito a uomo vero, capitano, lealtà, sincerità e guerriero che non molla mai e combatte per i suoi. Da te ho imparato tanto, sia in campo che fuori. Mi hai insegnato cosa vuol dire essere ROMANISTA, sarai sempre il mio punto di riferimento, di non mollare mai e provarci sempre. Grazie di tutto Capitano vero . Un grande abbraccio DDR”.