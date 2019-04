Jesus torna su Roma-Barca: “Con quel ricordo inseguiamo il nostro obiettivo” – FOTO

Il 10 aprile del 2018 la Roma batteva 3-0 il Barcellona nella gara dei quarti di finale di Champions League ribaltando il 4-1 della gara d’andata. Tra i grandi protagonisti della serata anche Juan Jesus, schierato nella linea dei tre centrali a fermare Messi. Il brasiliano su Twitter ricorda l’impresa di quella notte: “Un anno fa a quest’ora eravamo nello spogliatoio pronti a sfidare l’impossibile. Mai dimenticarlo. E proprio con quel ricordo nella mente dobbiamo inseguire l’obiettivo di adesso. Per i tifosi, per noi ma soprattutto per la nostra maglia”.