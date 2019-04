Jesus svela il suo Dream Team: “Dzeko in attacco, è il mio centravanti preferito” – VIDEO

Continua la rubrica “My Dream Team” sui profili social della Roma e il protagonista di oggi è Juan Jesus che svela il suo undici migliore. Il modulo è il 4-2-3-1 e Alisson, suo ex compagno, ora al Liverpool, finisce in porta. “Abbiamo vissuto una stagione fantastica” dice il difensore brasiliano. In difesa i quattro sono Maicon, Lucio, Samuel e Marcelo. A centrocampo spazio a un altro ex giallorosso come Emerson che fa coppia con Iniesta. Sulla trequarti largo a Salah, Perisic e Coutinho con Dzeko unica punta. “Il nostro bomber, in allenamento e in partita va sempre a mille. È il mio attaccante preferito” dice Jesus sul bosniaco.