Jesus ricorda Roma-Barcellona e Strootman lo ‘sfotte’: “Giocavi pure tu?”

E’ passato ormai un anno dalla storica impresa della Roma contro il Barcellona, ma un anno dopo i giallorossi sono in piena lotta per qualificarsi in Champions League. Un obiettivo che i capitolini devono rincorrere proprio avendo negli occhi quella serata. “Un anno fa a quest’ora eravamo nello spogliatoio pronti a sfidare l’impossibile. Mai dimenticarlo. E proprio con quel ricordo nella mente dobbiamo inseguire l’obiettivo di adesso. Per i tifosi, per noi ma soprattutto per la nostra maglia”, il messaggio di Juan Jesus su Twitter. Al brasiliano ha risposto subito un altro degli eroi di quella notte, che però in estate ha salutato Trigoria. E’ Kevin Strootman a ‘sfottere’ il suo ex compagno: “Pure tu giocavi?”