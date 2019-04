Jesus: “Oggi occasione da sfruttare per credere nella Champions”

Tre punti per sperare ancora nella Champions. La Roma cerca continuità contro l’Udinese all’Olimpico: per l’occasione difesa tutta inedita, con Jesus a destra e Marcano a sinistra. Il brasiliano ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio. Ecco le sue parole.

JESUS A ROMA TV

Siete tornati in corsa per il quarto posto. Serve continuità…

Certo, perché ancora siamo in corsa per la Champions. Dobbiamo fare tre punti per accorciare ancora.

Vi sentite di dover fare quel passo in più? La lotta è tra tante squadre.

Siamo sempre pronti ad arrivare in alto, adesso abbiamo altre occasioni e dobbiamo fare del nostro meglio. C’è Milan-Lazio, quindi si toglieranno punti. Dobbiamo prima fare il nostro e poi pensare agli altri.

Arriva l’Udinese, squadra temibile anche perché sono in lotta per la salvezza.

Sì, con il nuovo allenatore stanno facendo bene. Dobbiamo stare attenti alla loro velocità in attacco con Lasagna, Okaka ma anche con De Paul.

JESUS A SKY

Per ottenere dei risultati la difesa è importante: si riparte soprattutto dal clean sheet dell’andata?

Sì, è importantissimo, perché quando chiudiamo con la porta inviolata riusciamo sempre ad avere molta fiducia. Davanti poi abbiamo degli ottimi attaccanti che sanno sempre come fare gol. Dobbiamo mantenere lo stesso tipo di attenzione difensiva anche oggi.

Come sarà giocare a piede invertito in difesa?

“o sono un tipo di giocatore che si mette sempre a disposizione della squadra, per aiutarla e per riuscire a dare il meglio. E’ quello che farò anche oggi, in un ruolo che ho già provato qualche volta. La concentrazione da questo punto di vista sarà essenziale.