Nicolò Zaniolo rassicura i propri tifosi, dopo il brutto spavento per il violento colpo alla testa incassato ieri durante la partita Italia-Spagna valida per l’Europeo Under 21.

Con un post Instragram ha voluto tranquillizzare i propri tifosi questa mattina, ringraziandoli per l’apprensione e il sostegno delle ultime ore.