Comincia il Mondiale Under 20 in Polonia e l’Italia è subito impegnata contro il Messico. Il Ct Nicolato nel suo 3-5-2 schiera titolare Luca Pellegrini, terzino della Roma ora in prestito al Cagliari. Alle 18 il fischio d’inizio e questa la formazione ufficiale:

Italia (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca.