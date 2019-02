La Nazionale Under 19 nel pomeriggio supera 2-1 la Francia e viaggia a vele spiegate verso la Fase élite del Campionato Europeo che si terrà dal 20 al 26 marzo in Veneto. Allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Siena Esposito e Salcedo realizzano nel primo tempo le due reti che danno la vittoria all’Italia, in mezzo il temporaneo pareggio di Mouaddib. Tra le file azzurre anche due giallorossi, Alessio Riccardi (76 minuti per lui) e Salvatore Pezzella (rimasto in panchina).