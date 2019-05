Italia, sei romanisti nei convocati di Mancini: sorpresa Mirante, conferme Zaniolo ed El Shaarawy

È ricca di romanisti la lista dei convocati di Roberto Mancini per le due gare di qualificazione agli Europei del 2020 dell’Italia contro Grecia e Bosnia, in programma l’8 e l’11 giugno. Dei 33 calciatori convocati ci sono infatti sei romanisti: se per Florenzi, Cristante, Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy non è una novità, lo è invece per Antonio Mirante, diventato titolare nella porta della Roma con Claudio Ranieri. Per lui si tratta comunque di un ritorno: la prima convocazione arrivò nel 2010 con Prandelli, poi fu convocato come riserva (dopo l’infortunio di Sirigu) nel Mondiale del 2014 ed escluso ad un passo dagli Europei 2016 con Conte.