Italia Femminile, Serturini: “Mondiale emozione indescrivibile, spero di esordire”

Cresce l’attesa per il Mondiale di calcio femminile che si svolgerà in Francia. A rappresentare la Roma ci sarà Annamaria Serturini, centrocampista della squadra giallorossa guidata da Elisabetta Bavagnoli. Dal ritiro della Nazionale, Serturini ha parlato ai microfoni della FIGC in questi giorni di vigilia: “Manca davvero poco all’esordio, è un’emozione incredibile, si respira un’aria fantastica. Io l’ho già vissuta in Costa Rica, ma questo è un vero Mondiale e non vedo l’ora che cominci. Io sono la più piccola del gruppo e mi stanno trattando tutte bene, molte compagne già le conoscevo perché ci ho fatto 5 anni a Brescia. È un’emozione grandissima essere qua e onorare la maglia della Nazionale Italiana. Cosa mi aspetto da questo Mondiale? Mi aspetto di fare bene personalmente e magari fare il mio esordio in questa competizione. L’importante però è fare bene e vincere”.