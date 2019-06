Italia Femminile, Serturini: “Abbiamo energia e carica per fare il miglior Mondiale possibile”

L’Italia Femminile si prepara a dare il via al Mondiale in Francia. Tra le azzurre convocate c’è anche Annamaria Serturini, centrocampista della Roma Femminile. Ecco le sue parole dal ritiro:

“Il bilancio del ritiro è positivo, con la Svizzera abbiamo vinto 3-1 in amichevole, quindi si può capire che abbiamo fatto un grandissimo ritiro. Sono state 3 settimane piene di allenamento e lavoro ma per un Mondiale è più che giusto. Siamo state accolte in Senato, una grandissima emozione, era la prima volta per una squadra femminile. Ci hanno fatto l’in bocca al lupo ed è importante perché dobbiamo onorare i colori che portiamo sul petto. Abbiamo energia e carica per fare il miglior risultato possibile“.