L’Italia Femminile si prepara a sbarcare nel Mondiale, in programma dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. A 40 giorni dall’inizio della competizione, il c.t. Milena Bertolini ha diramato la lista delle convocate per la prima fase di raduno (5-10 maggio). Nell’elenco sono presenti anche tre calciatrici della Roma Femminile: Elisa Bartoli, Rosalia Pipitone e Annamaria Serturini.