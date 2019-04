Italia, emozione Riccardi: Mancini lo chiama per lo stage. C’è anche Zaniolo

Sono arrivate le convocazioni del ct della nazionale italiana Roberto Mancini in vista della due giorni di stage che ci sarà a Coverciano il 29 e il 30 aprile. Tanti esperimenti per il tecnico azzurro, con una conferma giallorossa, quella di Nicolò Zaniolo, ma sopratutto una lieta sorpresa. In lista c’è infatti anche Alessio Riccardi, il giovane romanista perno della Primavera di De Rossi, più volte convocato in prima squadra. Un attestato di stima importante per il ragazzo e per il lavoro del settore giovanile giallorosso, che si conferma incredibile riserva di talenti anche per la Nazionale maggiore.