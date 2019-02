Italia, ecco i convocati di Mancini per lo stage: presenti 5 giallorossi. C’è Zaniolo – FOTO

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, rende noto, attraverso il profilo Twitter della Nazionale, i convocati per lo stage a Coverciano del 4 e 5 febbraio. Dei 32 chiamati, sono cinque i giallorossi presenti: Zaniolo, Florenzi, Cristante, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy. Un breve raduno che permetterà al Commissario Tecnico per iniziare a preparare i primi due incontri delle ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Friuli’ di Udine e martedì 26 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma.