Italia, Cristante riabbraccia l’azzurro: “Sempre speciale indossare questa maglia” – FOTO

Chiuso il campionato, non tutti i calciatori hanno concluso anche la loro stagione. In tanti, infatti, hanno posticipato le vacanze per rispondere alla chiamata della propria nazionale. Nei prossimi giorni sono in programma i match di qualificazione agli Europei, che vedrà impegnata anche l’Italia di Roberto Mancini. Sono ben 6 i giocatori della Roma convocati dal ct azzurro, tra cui anche Bryan Cristante che è rientrato nel giro dopo un periodo di difficoltà. “Indossare questa maglia è sempre speciale!”, ha scritto il centrocampista giallorosso su Instagram pubblicando uno scatto in allenamento con la maglia azzurra. Nel mirino ci sono Grecia e Bosnia.