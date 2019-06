Italia, cena di squadra a Firenze: presenti El Shaarawy, Cristante e Mirante – FOTO

Il raduno a Coverciano prosegue in vista degli impegni dell’Italia con Bosnia e Grecia per le gare di qualificazione a Euro 2020. Serata di svago, però, per alcuni calciatori della Nazionale che si concedono un piccolo break a cena fuori vicino Ponte Vecchio. Tra i giocatori presenti ci sono anche i tre giallorossi El Shaarawy, Mirante e Cristante, come testimonia il profilo social del centravanti della Roma. A completare il gruppo: Izzo, Grifo, Pavoletti, Barella, Romagnoli, Biraghi, Sensi e Gollini.