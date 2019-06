Italia-Bosnia, Dzeko è l’unico giallorosso titolare

L’ultimo step prima delle vacanze per l’Italia, si chiama Bosnia. Mancini arriva dal successo per 3-0 contro la Grecia e vola a nove punti nel girone J. La strada per la qualificazione a Euro 2020 passa anche dalla gara di stasera dell’Allianz Stadium. Per gli ospiti non poteva mancare Edin Dzeko, capitano della sua selezione e in uscita da Trigoria con direzione Inter. I giallorossi azzurri, invece, finiscono tutti in panchina. Non cominciano dal primo minuto El Shaarawy, Pellegrini, Florenzi e Cristante.