Italia-Bosnia 2-1, Dzeko parte titolare e segna l’1-0. Poi la rimonta azzurra

L’ultimo step prima delle vacanze per l’Italia, si chiama Bosnia. Mancini arriva dal successo per 3-0 contro la Grecia e dopo il 2-1 di questa sera vola a 12 punti nel girone J, mantenendo il primato e il punteggio pieno. La strada per la qualificazione a Euro 2020 è ancora lunga e inizia in salita con la rete al 33′ di Dzeko che sigla il 56° gol con la maglia della sua Nazionale. Poi inizia la rimonta azzurra, tutta nella ripresa. Prima Insigne e poi Verratti all’85 chiudono la gara. Restano in panchina per tutta la partita El Shaarawy, Pellegrini, Florenzi e Cristante.