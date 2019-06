La Turchia vuole continuare a viaggiare a punteggio pieno nel girone H, per farlo ha bisogno di vincere questa sera anche contro l’Islanda. Dopo la vittoria casalinga per 2-0 con la Francia, Under e compagni volano a allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík. L’esterno giallorosso, però, è costretto ad arrendersi per infortunio dopo la rete del raddoppio siglata nell’ultimo match di qualificazione a Euro 2020 contro la selezione transalpina.