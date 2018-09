Isco: “Contento per il gol e i tre punti, ma dobbiamo migliorare ancora”

Isco, autore del gol dell’1-0 allo scadere del primo tempo, parla nel post partita di Real-Roma in mixed zone ai giornalisti presenti. Queste le parole dello spagnolo:

“Sono contento per il gol utile per aiutare la squadra e per conquistare i tre punti. Siamo estremamente soddisfatti, ma dobbiamo continuare a migliorare. Abbiamo giocato una buona partita, siamo contenti del risultato anche se penso che avremmo potuto segnare qualche gol in più, ma è bello essere in Champions League. Dobbiamo continuare a migliorare, la squadra ha giocato una buona partita e dobbiamo controllare di più le partite, soprattutto quando stiamo vincendo e non andando avanti e indietro, abbiamo appena iniziato e c’è ancora tempo per correggere gli errori. Modric? Sappiamo che è un grande giocatore e in ogni partita d sempre il massimo di se stesso. È essenziale per noi e speriamo di poter essere tutti al suo stesso livello. Quest’anno se lo merita il pallone d’oro…. perché è un giocatore unico, in giocatore chiave per noi e per la Croazia”