Domani alle 10.30 la conferenza stampa di Ranieri che anticipa il match tra Inter e Roma di sabato sera a San Siro, mentre per venerdì alle 14.30 è previsto l’incontro tra i giornalisti e Luciano Spalletti presso il centro sportivo Suning. Sfida decisiva per la zona Champions League con i nerazzurri saldi al terzo posto. Per i giallorossi discorso diverso visto che si trovano costretti ad inseguire. Uno il punto che li separa dal Milan (quarto).