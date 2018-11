Inter, tifosi infuriati con Nainggolan: “Giocatore finito. Errore scambiarlo con Zaniolo”

Radja Nainggolan al 44′ del primo tempo nel match di Champions League tra Inter e Tottenham si ferma ancora una volta per un problema muscolare. Non è il primo in questa stagione. Appena arrivato ad Appiano Gentile si ferma per un mese saltando gran parte della preparazione e la prima partita di campionato. Ai primi di ottobre una nuova ricaduta che gli fa saltare altre tre gare, ma riesce a recuperare per le sfide europee con il Barca. Questa sera, però, il terzo stop e ora rischia di saltare la sfida di domenica contro la Roma.

RABBIA SOCIAL – I tifosi sono stanchi di questa situazione e sui social impazzano i commenti contro Nainggolan. Il leitmotiv è: “Possibile che sia sempre rotto?”. Molti chiamano in causa anche il suo stile di vita: “Giornata tipo: sveglia, sigaretta, aperitivo, pranzo, sigaretta, pennichella, sveglia, sigaretta, aperitivo, cena, disco, long drinks e sviene”. C’è chi scrive: “Meglio inserire Joao Mario nella lista Uefa a gennaio” e chi invece parla di una condizione atletica e mentale ai minimi storici: “Doveva essere un valore aggiunto, ma si sta rivelando un valore sottratto. Oggi sembrava giocare contro”. Molti rimpiangono addirittura l’affare fatto in estate inserendo Zaniolo come contropartita: “Ma è così improprio dire che con lo scambio ci abbiano guadagnato i giallorossi?”. Insomma, i tifosi non ne possono più e questa volta neanche le capacità rigenerative miracolose del Ninja potranno placare gli animi dei supporters che hanno perso ogni speranz. “Chissà se mai lo vedremo al massimo della condizione” si chiedono in molti.