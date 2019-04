Che Lorenzo Pellegrini piaccia all’Inter è ormai un dato di fatto. Il club nerazzurro è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il trequartista giallorosso potrebbe diventare un reale obiettivo di mercato nel caso in cui il giocatore non rinnovasse il proprio contratto con la Roma, vista la clausola “alla mano” con il quale è vincolato.