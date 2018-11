Inter, Spalletti: “Difficile vedere Nainggolan contro la Roma”

Radja Nainggolan, costretto ad uscire prima per infortunio muscolare nella gara con il Tottenham, difficilmente recupererà per la gara di domenica con la Roma. Ad ammetterlo lo stesso tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Sarà difficile vederlo all’Olimpico contro i giallorossi. Si è riacutizzato durante le prime due corse il problema alla caviglia, e si è intossicato un muscolo perché ha corso male. Dovevo rendermi conto prima quali fossero le condizioni del calciatore perché era sofferente”