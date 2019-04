Inter, seduta tattica in vista della Roma. A parte Borja Valero e Brozovic

Il big match della 33esima giornata di campionato si avvicina: sabato 20 aprile alle 20.30 Roma e Inter si sfideranno sul campo di San Siro in una partita fondamentale per la corsa Champions. Oggi i nerazzurri di Spalletti si sono ritrovati sui campi della Pinetina per la seconda seduta della settimana. Dopo un inizio in palestra con un lavoro di forza, la squadra si è spostata in campo: parte tattica con divisione in gruppi, seguita poi da partitella finale a campo ridotto. Ancora a parte sia Borja Valero che Marcelo Brozovic: secondo quanto riporta Sky Sport, lo spagnolo dovrebbe essere regolarmente a disposizione per sabato. Venerdì alle 14.30 mister Spalletti interverrà in conferenza stampa per presentare la gara contro la Roma.