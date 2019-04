Inter-Roma, tegola per i giallorossi: out Manolas. C’è Jesus

Tegola per la Roma a pochi minuti dal fischio d’inizio. Kostas Manolas alza bandiera bianca nel riscaldamento, lasciando il posto a Jesus a causa di un risentimento muscolare. Il greco era stato scelto da Ranieri per formare la coppia centrale anti-Inter, ma è stato sostituito a pochi minuti dal fischio d’inizio. Un brutto colpo per Ranieri, che perde il leader della sua difesa nella partita più importante da quando è tornato in giallorosso. Manolas ha raggiunto la dirigenza in tribuna e il capitano Daniele De Rossi, presente a San Siro per stare vicino ai suoi.